Зубов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубов Федор Васильевич

Зубов Федор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5038. ЗУБОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Галичск. у., Оозерной в., д. Жарко. Н. С. 16 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 октября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close