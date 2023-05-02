Куропаткин Гавриил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куропаткин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134947. КУРОПАТКИНЪ, ГАВРІИЛЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Старицы, 25 л.; — Москов. О. С., 12, 6 п. 13, 14, 16, 169 и 8 п. 170 М. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 127620, тюр. 8 м. Исп. 12 Іюня 909. 907 66258 169 М.
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