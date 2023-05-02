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Куропаткин Гавриил Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куропаткин
Имя
Гавриил
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
12 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
134947. КУРОПАТКИНЪ, ГАВРІИЛЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Старицы, 25 л.; — Москов. О. С., 12, 6 п. 13, 14, 16, 169 и 8 п. 170 М. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 127620, тюр. 8 м. Исп. 12 Іюня 909. 907 66258 169 М.

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