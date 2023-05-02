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Никитин Евгений Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Евгений
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
5848. НИКИТИНЪ, Евгеній НИКИТИНЪ. К. Новгородск. у., Косицк. в., д. Любина Поля, 29 л.; — Новгородск. У. С., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 4 Дек. 906. І 903 58546 1649 У. | 99 83997 169 М.

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