Воробьев Александр Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131021. ВОРОБЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Кузьминъ. К. Костромск. у., Пушкинск. в., д. Головленкова, 17 л.; — Костромск. О. С. 17 Сент. 909, 12 и 169 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Окт. 909.
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