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Воробьев Александр Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьев
Имя
Александр
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
131021. ВОРОБЬЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Кузьминъ. К. Костромск. у., Пушкинск. в., д. Головленкова, 17 л.; — Костромск. О. С. 17 Сент. 909, 12 и 169 М., тюр. 5 м. Исп. 15 Окт. 909.

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