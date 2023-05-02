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Эртов Александр Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эртов
Имя
Александр
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
16 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 440
Источник
Скан
Оригинальная запись
90534. ЭРТОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ НИКОлаевъ, 39 л. Надв. сов. пот. дворян., рд. въ г. Нижнемъ-Новгородѣ; — Омск. С. П., 23 Февр. 911, 152 и 3 ч. 354 У., по сов. съ приг. сей П. отъ 16 Янв. 909 г. (3 ч. 354 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 16 Іюня 911.

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