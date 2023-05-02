Волкова Прасковья Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волкова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1960. ВОЛКОВА, ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА, 33 л. Гр. Демянск. у., Семеновск. в., д. Бояр; — Н. С. 3 уч. Демянск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 29 апр. 920.
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