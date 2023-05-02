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Иофин Хаим Гершенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иофин
Имя
Хаим
Отчество
Гершенов
Дата исполнения приговора
02 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
65213. ІОФИНЪ, ХАИМЪ ГЕРШЕНОВЪ. Мщ. губ. г. Могилева, 32 л.; — Г. С. 2 уч. губ. г. Могилева, 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 2 Авг. 907.

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