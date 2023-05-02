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Кирюхин Михаил Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирюхин
Имя
Михаил
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4370. КИРЮХИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 42 л., Сызранск. у., Заборовск. в., д. Жемковка. Томск. Губсуд. Ст. ст. 114, 132, 179, лиш. св. 2 г. Исп. 9 окт. 923.

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