Кирюхин Михаил Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирюхин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4370. КИРЮХИН МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 42 л., Сызранск. у., Заборовск. в., д. Жемковка. Томск. Губсуд. Ст. ст. 114, 132, 179, лиш. св. 2 г. Исп. 9 окт. 923.
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