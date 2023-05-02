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Кус Франц Матеушев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кус
Имя
Франц
Отчество
Матеушев
Дата исполнения приговора
13 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
26037. КУСЪ, ФРАНЦЪ МАТЕУШЕВЪ. К. Ново-Александрійск. у. и гм., д. Влостовице, 23 л.; — Гм. С. 3 окр. Ново-Александрійск. у., 169 М., по сов. съ приг. сего Гм. С. отъ 30 Дек. 908 г. (по 169 М., т. 4 м.), тюр. 5 м. Исп. 13 Янв. 909, счит. ср. съ 30 Дек. 908.

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