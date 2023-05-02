Бабанов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабанов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 475. БАБАНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. К. Звенигород. у., Пятницк. в., д. Шавриной, 30 л.; — Москов. Ст. М. С. Стрѣлецк. уч., 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Янв. 907. | 906 46416 169 М. | 905 19544 172 М. | 901 17433 169 М. | 900 44097 169 М. | 98 4932 169 М.
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