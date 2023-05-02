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Левин Степан Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левин
Имя
Степан
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
7991. ЛЕВИН СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ (он же ФЕДОРОВ МАКАРИЙ НИКОЛАЕВИЧ), 20 л, Невельск. у., Плосковск в., д. Моисея. Н. С. 6 отд. б. г. Петрограда. Ст. ст. 95, 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 10 авг. 923. .

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