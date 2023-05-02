Есин Павел Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Есин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46722. ЕСИНЪ, ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВЪ. К. Малоархангельск. у., Колпенск. в., д. Ивановки, 15 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Лефортов. уч., 11 и 169 М., въ испр. пріютъ до исправл. Исп. 11 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.