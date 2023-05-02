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Есин Павел Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Есин
Имя
Павел
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46722. ЕСИНЪ, ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВЪ. К. Малоархангельск. у., Колпенск. в., д. Ивановки, 15 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Лефортов. уч., 11 и 169 М., въ испр. пріютъ до исправл. Исп. 11 Мая 905.

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