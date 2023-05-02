Слаутин Петр Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Слаутин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9176. СЛАУТИН ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 34 л., Бятек. г., Орловск. у. Верховск. в., д. Слоны. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «з», лиш. св. 4 г. Исп. 22 июня 923.
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