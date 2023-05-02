Сентовская Анна Валентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сентовская
- Имя
- Анна
- Отчество
- Валентьева
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 599
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16830. СЕНТОВСКАЯ, АННА ВАЛЕНТЬева (по 1 браку Васильевичъ и Вахачъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Прасныш. у., гм. Карвачъ, д. Лешно, 56 л., рд. Остроленск. у., гм. Вахъ, въ д. Чарне;—Ломжин. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего отъ 12 Іюля 907 г., тюр. 2½ г. Исп. 8 Апр. 908. | 902 111449 1655 У. | 88 1768 169 М. | 98 98340 1655 У. | 88 1746 169 М. | 91 41086 1655 У. | 85 73963 169 М.
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