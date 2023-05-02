Грабовский Осип Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабовский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 07 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46239. ГРАБОВСКІЙ, ОСИПЪ ВИКЕНТЬевъ. Дворян. г. Прасныша, 56 л., рд. въ д. Красно-Верціоха, гм. Кржиновлога-Малая, Прасныш. у.; — Варшав. С. П., 134, 135, 149, 150, 153, 394 и 395 У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 2 м. и 20 дн. Исп. 7 Авг. 904 (Вѣр.),
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