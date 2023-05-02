Огородников Петр Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Огородников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27301. ОГОРОДНИКОВ, ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 28 л. Гр. Вятск. у., Югринск. в., д. Федорково; — П. С. при бат-не по охр. Вятско-Слободск. ж. д. Подлог, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июня 920.
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