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Огородников Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огородников
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
02 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
27301. ОГОРОДНИКОВ, ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 28 л. Гр. Вятск. у., Югринск. в., д. Федорково; — П. С. при бат-не по охр. Вятско-Слободск. ж. д. Подлог, лиш. св. 1 г. Исп. 2 июня 920.

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