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Беляев Аким Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляев
Имя
Аким
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
554. Беляев Аким Иванович, 25 л., Липецк. у., Грязинекой в., с. Таволжанки. Тамбовский Г. С. Ст. ст. 16, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/ІХ—26 г.

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