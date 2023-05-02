Беляев Аким Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Аким
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 554. Беляев Аким Иванович, 25 л., Липецк. у., Грязинекой в., с. Таволжанки. Тамбовский Г. С. Ст. ст. 16, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 6/ІХ—26 г.
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