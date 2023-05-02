Вели-Оглы Али
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вели-Оглы
- Имя
- Али
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45708. ВЕЛИ-ОГЛЫ, АЛИ. Под. с., жит. с. Пусіанъ, Шаруро-Даралагез. у., 30 л.; — Эриван. О. С., 115, 134, 135, 148, 149 и 2 ч.1455 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Апр. 905.
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