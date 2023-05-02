Секисов Михаил Ананьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Секисов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ананьевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8853. СЕКИСОВ МИХАИЛ АНАНЬЕВИЧ, 32 л., Забайкальск. г., Красноярск. в. Забайкальск. Губсуд. Ст. 58 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 июля 923.
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