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Секисов Михаил Ананьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Секисов
Имя
Михаил
Отчество
Ананьевич
Дата исполнения приговора
14 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8853. СЕКИСОВ МИХАИЛ АНАНЬЕВИЧ, 32 л., Забайкальск. г., Красноярск. в. Забайкальск. Губсуд. Ст. 58 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 14 июля 923.

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