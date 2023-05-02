Рудзевич Франц Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рудзевич
- Имя
- Франц
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 346
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39673. РУДЗЕВИЧЪ, ФРАНЦЪ ИВАНОВЪ (онъ же Радзевичъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Волковышск. у., гм. Ольвита, д. Кумеце, 29 л.; рд. въ Пруссіи; — Варшав. С. П., 134, 135, 152, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 6 л. и 4 м. Исп. 9 Окт. 907. | 904 101460 1655 У. | 99 6004 169 М. | 900 105196 1655 У. | 98 17904 169 М.
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