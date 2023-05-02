Костыгов Василий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костыгов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6760. КОСТЫГОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 17 л., Устюжинск. у., Фипелевск. в., д. Кошелевой, Н. С. 1 уч. Устюжинск. у., Ст. ст. 149 ч. 2, 157, лиш. св. и пор. пр. 3 г. 4 м., Исп. 27 июня 923.
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