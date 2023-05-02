Киндяков Иван Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киндяков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5867. КИНДЯКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ, 27 л., Скопинск. у., Затворнинск. в., с. Хворощевки, Рязанск. Губсуд, Ст. ст. 91 ч. 2, 95 и 180 п. «б», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 6 марта 923.
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