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Киндяков Иван Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киндяков
Имя
Иван
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
06 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5867. КИНДЯКОВ ИВАН АНТОНОВИЧ, 27 л., Скопинск. у., Затворнинск. в., с. Хворощевки, Рязанск. Губсуд, Ст. ст. 91 ч. 2, 95 и 180 п. «б», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 6 марта 923.

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