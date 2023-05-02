Асанов Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асанов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 339. АСАНОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 18 л. Гр. Темниковск. у., Вознесенск. в, с. Вознесенского зав.; — Н. С. 6 уч. Темниковск. у. Грабеж, лиш. св. 10 л. с зач. 1 г. и 8 м. пр. з. Исп. 11 авг. 919.
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