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Асанов Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асанов
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
11 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
339. АСАНОВ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 18 л. Гр. Темниковск. у., Вознесенск. в, с. Вознесенского зав.; — Н. С. 6 уч. Темниковск. у. Грабеж, лиш. св. 10 л. с зач. 1 г. и 8 м. пр. з. Исп. 11 авг. 919.

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