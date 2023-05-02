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Трифонов Василий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
23 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12027. ТРИФОНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 26 л., Олонецк. у., Неккульск. в. и с. Главсуд Карельск. АССР. Ст. ст. 113, 114, 180 п. «б» , лиш. св. 2 Г. И ПОр. пр. 2 Т. П. В. З. С. 23/ѴІІІ—24.

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