Трифонов Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трифонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12027. ТРИФОНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 26 л., Олонецк. у., Неккульск. в. и с. Главсуд Карельск. АССР. Ст. ст. 113, 114, 180 п. «б» , лиш. св. 2 Г. И ПОр. пр. 2 Т. П. В. З. С. 23/ѴІІІ—24.
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