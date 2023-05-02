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Гнатенко Ипатий Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гнатенко
Имя
Ипатий
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
19 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
46101. ГНАТЕНКО, ИПАТІЙ ПРОКОФЬЕВЪ. К. Чигирин. у., Лебединск. в., с. Буды-Мокіевской, 23 л.; — Черкасск. С. М. С., Кіев. г., 154 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 19 Мая 905.

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