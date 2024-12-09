Ахтинен Петр Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахтинен
- Имя
- Петр
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100691. АХТИНЕНЪ, ПЕТРЪ СЕМЕНОВЪ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Шлиссельбург. у., Путиловск. в., д. Маркова; — СПБ. О. С., 23 Мая 911, 152¹ и 3 ч. 1643 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 10 дн. предв. заключ. Исп. въ Іюнѣ 911. | 907 70899 1484 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 10708. | 902 29167 169 М. | 95 8327 170¹ М. | 96 337 169 М.
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