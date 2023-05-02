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Эсаулов Иван Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эсаулов
Имя
Иван
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
25 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 391
Источник
Скан
Оригинальная запись
13396. ЭСАУЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 17 л., Вятск. г., Орловск. у., Камышинск. в. Амурск. Губсуд. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 2 г. и Пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ІІ—24.

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