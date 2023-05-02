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Умрихин Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Умрихин
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
19 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
9909. УМРИХИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 50 л., Камышинск. у., Банновск. в., с. Щербиковки. Н. С. Трусовск. р. Астраханск. г. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 19/ІѴ—26.

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