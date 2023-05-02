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Баруткин Анатолий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баруткин
Имя
Анатолий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
507. БАРУТКИН, АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 28 л. Гр. Советск. у., Понатдрск. в., с. Берушкиной; — Казанск. Губ. Ревтриб. Подлог, прин. раб. 5 л. условно.

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