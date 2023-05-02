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Фенягин Андрей Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фенягин
Имя
Андрей
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140503. ФЕНЯГИНЪ, АНДРЕЙ ПАВЛОВЪ (онъ же Финякинъ). К. Угличск. у., в. и с. Заозерья, 45 л.; — Г. С. 1 уч. г. Рыбинска 17 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 17 Сент. 909. | 907 86358 169 М. | 900 14876 169 М.

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