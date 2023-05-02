Плешаков Никита Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плешаков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 09 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7762. ПЛЕШАКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, 23 л., Барнаульск. у., с. Топчихи. Алтайск Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1 и 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 10 м. 4 д. Исп. 9 июля 923.
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