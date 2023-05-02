Крючков Никифор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крючков
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7183. КРЮЧКОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ, 27 л., Коротоякск. у., Ново-Уколовск. в. и с. Н. С. 4 р. Острогожск. у. Ст. 180 Н. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 28 мая 923.
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