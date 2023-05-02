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Крючков Никифор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крючков
Имя
Никифор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7183. КРЮЧКОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ, 27 л., Коротоякск. у., Ново-Уколовск. в. и с. Н. С. 4 р. Острогожск. у. Ст. 180 Н. «в», лиш. св. 3 г. Исп. 28 мая 923.

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