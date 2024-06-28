Акимов Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Василий Дмитриев

Акимов Василий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Василий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
20 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
44745. АКИМОВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Можайск. у., Борисовск. в., д. Митяевой, 18 л.; — М. С. Мясницк. уч. г. Москвы (по 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. и 2 м. Исп. 28, счит. ср. съ 20 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close