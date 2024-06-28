Акимов Василий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44745. АКИМОВЪ, ВАСИЛІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Можайск. у., Борисовск. в., д. Митяевой, 18 л.; — М. С. Мясницк. уч. г. Москвы (по 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. и 2 м. Исп. 28, счит. ср. съ 20 Мая 905.
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