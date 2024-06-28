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Бондарь Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарь
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45364. БОНДАРЬ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. К. Гайсин. у., Кислякск. в., с. Тымари, 30 л.; — К.-Подольск. О. С. (въ 3 р.), 1641 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 5 л. Исп. 13 Мая 905. | 902 10821 170 М. | 99 40217 170 М.

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