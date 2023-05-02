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Новиков Архип Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Архип
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
25 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
9605. Новиков Архип Кириллович, 22 л., Белозерск. у., Георгиевск. в., д. Замошье. Н. С. 4 уч. Белозерск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 25 июля 926.

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