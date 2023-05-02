Азимбаев Исламбай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азимбаев
- Имя
- Исламбай
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44727. АЗИМБАЕВЪ, ИСЛАМБАЙ. Под. с., жит. с. Яръ-Тепе, Тюря-Курганск. в., Наманган. у., 27 л.; — Ново-Маргелан. О. С., 119, 134, 135, 149 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 19 Мая 905.
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