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Петровская Мария Францевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петровская
Имя
Мария
Отчество
Францевна
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
10161. Петровская Мария Францевна, 41 г., рд. в Ломжинск. г., Остроленкск. у., д. Гиеты. Н. С. 6 уч. Пермск. окр. Ст. 146, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14 сент. 926.

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