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Савин Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савин
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8587. САВИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 42 л., Коломенск. у., Непеценск. в., д. Анастасьино. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 85, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 31 окт. 923.

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