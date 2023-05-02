Чернов Игнатий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13912. Чернов Игнатий Степанов., 30 л., Свердловск. окр., с. Кузнецкого. Сибирск. Кр. С. Ст. ст. 58⁸, 58¹¹, л. с. 5 л., п. п. 2 г. 21 мар. 927.
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