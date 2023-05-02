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Мамакин Михаил Авдеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамакин
Имя
Михаил
Отчество
Авдеевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
5140. МАМАКИН, МИХАИЛ АВДЕЕВИч, 32 л. Гр. г. Троицка;—Н. С. 2 уч. г. Н.-Николаевска. Конокрад, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 15 июня 921.

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