Мамакин Михаил Авдеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамакин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Авдеевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5140. МАМАКИН, МИХАИЛ АВДЕЕВИч, 32 л. Гр. г. Троицка;—Н. С. 2 уч. г. Н.-Николаевска. Конокрад, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ⅓. Исп. 15 июня 921.
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