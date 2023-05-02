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Бржозовский Фома Вацлавов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бржозовский
Имя
Фома
Отчество
Вацлавов
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
17950. БРЖОЗОВСКІЙ, Ѳома Вацлавовъ. Кр. (поденщ.), 60 л.; род. Ловичск. у., въ д. Ружицахъ, жилъ того же у., гм. Домбковице, въ д. Бобровники; приг. М. С. г. Скерневицы, по 177 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 28 Нояб. 1885 г.

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