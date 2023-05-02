Бржозовский Фома Вацлавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бржозовский
- Имя
- Фома
- Отчество
- Вацлавов
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17950. БРЖОЗОВСКІЙ, Ѳома Вацлавовъ. Кр. (поденщ.), 60 л.; род. Ловичск. у., въ д. Ружицахъ, жилъ того же у., гм. Домбковице, въ д. Бобровники; приг. М. С. г. Скерневицы, по 177 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 28 Нояб. 1885 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.