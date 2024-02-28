Ольшанский Емельян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльшанский Емельян Иванов

Ольшанский Емельян Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ольшанский
Имя
Емельян
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
137013. ОЛЬШАНСКІЙ,ЕМЕЛЬЯНЪ ИВАНОВЪ. К. Харьков. у., Безлюдовск. в., с. Хорошева, 21г.; — Харьков, О. С., 4 п. 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 28 Авг. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close