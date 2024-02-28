Ольшанский Емельян Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ольшанский
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 137013. ОЛЬШАНСКІЙ,ЕМЕЛЬЯНЪ ИВАНОВЪ. К. Харьков. у., Безлюдовск. в., с. Хорошева, 21г.; — Харьков, О. С., 4 п. 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 28 Авг. 909.
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