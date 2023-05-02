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Кузнецов Павел Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Павел
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
1752. КУЗНЕЦОВ, ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ, 21 г. Гр. г. Тулы;—Тульск. ГубРевтриб. Грабеж, расстрел , по амн. замен. лиш. св. 10 л. Исп. 6 окт. 922.

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