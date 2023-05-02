Редков Михаил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Редков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28119. РЕДКОВ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 29 л. Гр. Даниловск. у., Федуринск. в, с. Бражникова; — Р. Т. г. Ярославля. Дезерт., лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 18 д. пр. з. Исп. 8 июня 920.
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