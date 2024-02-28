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Хлопцев Ефим Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлопцев
Имя
Ефим
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
Источник
Скан
Оригинальная запись
140813. ХЛОПЦЕВЪ, ЕФИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Боровск. у., Рождественск. в., д. Слизневой, 50 л.; — Калужск. О. С. 12 Мая 909, 4 п. 134, 135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 12 Сент. 909. | 906 59506 1112 Акц. У.

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