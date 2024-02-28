Хлопцев Ефим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлопцев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140813. ХЛОПЦЕВЪ, ЕФИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. Боровск. у., Рождественск. в., д. Слизневой, 50 л.; — Калужск. О. С. 12 Мая 909, 4 п. 134, 135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 12 Сент. 909. | 906 59506 1112 Акц. У.
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