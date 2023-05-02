Иванников Петр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4262. Иванников Петр Дмитриев., 24 л., Тамбовск. у., Федоровск. в., с. Иваново-Лебедянки. Тамбовск. Г. С. Ст. 1 ч. 167, л. с. 2 г. 6 м. 23 д. 13 мар. 927.
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