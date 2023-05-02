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Шильдхауз Арон-Зайвель Иосков-Исеров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шильдхауз
Имя
Арон-Зайвель
Отчество
Иосков-Исеров
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 467
Источник
Скан
Оригинальная запись
141645. ШИЛЬДХАУЗЪ, АРОНЪ-ЗАЙВЕЛЬ Іосковъ-Исеровъ. Мщ. пос. Влощова, 21 г.; — М. Съѣзд. 1 окр. Кѣлецк. г. 10 Окт. 909, 512 У., по зач. въ воен. службу, один. военн. тюр. 4 м. Исп. 27 Окт. 909.

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