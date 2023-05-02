Дурлик Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дурлик
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2479. ДУРЛИКЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. К. Кѣлецк. у., гм. Невахлевъ, д. Костомлоты, 58 л.; — С. М. С. 1 окр. Кѣлецк. г., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 23 Янв. 907.
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