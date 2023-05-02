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Верташев Родион Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Верташев
Имя
Родион
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
3164. Верташев Родион Васильевич, 26 л., Гомельск. г., Клинцовск. у., Суражск. в., д. Овчинца. Гомельск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 30 мая 926.

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