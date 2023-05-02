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Котов Иустин Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котов
Имя
Иустин
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5072. КОТОВ ИУСТИН НИКОЛАЕВИЧ, 52 л., б. Екатеринбургск. у., Нязе-Петровск. в. и завода, б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 149 ч. 1, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 17 ноября 923.

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